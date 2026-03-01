Otvorena aplikacija ePorodilja: Jednokratna pomoć od 1.000 KM za djecu rođenu u 2026. godini

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić saopćio je da je aplikacija ePorodilja zvanično otvorena danas, 1. marta 2026. godine, na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, za svu djecu rođenu od 1. januara 2026. godine.

Kako je naveo, treću godinu zaredom aktivira se sistem ePorodilja kao vid sistemske i finansijski stabilne podrške porodicama s novorođenom djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. I ove godine svako dijete rođeno u 2026. ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 KM, a aplikacija će biti dostupna tokom cijele godine, bez vremenskih ograničenja za prijavu.

Riječ je o potpuno elektronskoj usluzi, a prijava se podnosi online. Prije podnošenja zahtjeva potrebno je izvršiti registraciju u sistemu, nakon čega se unose traženi podaci. Potvrda o posjedovanju bankovnog računa dostavlja se putem aplikacije, dok se ostali podaci provjeravaju službenim putem kroz institucionalnu razmjenu informacija. Da bi prijava bila validna, dijete mora biti upisano u matične knjige i imati dodijeljen jedinstveni matični broj, što omogućava automatsku provjeru u sistemu.

Tokom 2025. godine isplata je realizovana za 15.203 prijave, a nakon posljednje tranše planirane za 10. mart, ukupan broj djece obuhvaćene ovom jednokratnom podrškom iznosit će 15.465.

Prema dostupnim podacima, zaprimljeno je 14.945 prijava za jedno dijete, 254 prijave za blizance i četiri prijave za trojke. Ukupan iznos sredstava, uključujući i posljednju tranšu od 343.000 KM, dostiže 15.457.000 KM.

Iz Ministarstva navode da podaci potvrđuju stabilnost i funkcionalnost sistema koji obuhvata svu živorođenu, ali i mrtvorođenu djecu u Federaciji BiH, te predstavlja jednu od konkretnih mjera podrške porodicama na federalnom nivou.

Ministar Delić je, povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, građankama i građanima uputio čestitku uz poruku da jačanje porodice znači i jačanje države.

Aplikacija je dostupna na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na linku OVDJE.