Tuzla: Počinje naplata parkiranja na novom parkiralištu

Arnela Šiljković - Bojić
naplata parkinga u Tuzli/ Od septembra nema naplate parkinga nedjeljom na lokacijama oko Panonskih jezera
Foto: RTV Slon / naplata parkinga u Tuzli

JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla uvodi naplatu parkiranja na novoizgrađenom parkiralištu uz zgradu „Nova Pecara“ u naselju Brčanska Malta, u okviru prostorne cjeline Pecara 2.

Ovo parkiralište svrstano je u Zonu 2, a cijena parkiranja iznosi 0,50 KM po satu. Plaćanje će biti omogućeno isključivo putem SMS poruke.

Nadzor nad korištenjem parkirališta obavljat će parking kontrolori uz podršku mobilne aplikacije „ControlPark“, koja omogućava provjeru statusa parkiranih vozila u realnom vremenu putem automatskog očitavanja registarskih tablica.

Upute za plaćanje istaknute su na aparatima na lokaciji, a korisnici su obavezni poslati registarsku oznaku vozila SMS porukom na naznačeni broj kako bi parkiranje bilo evidentirano kao plaćeno.

