Nakon naselja Stupine, novi režim parkiranja uskoro će biti uveden u još nekoliko tuzlanskih naselja. Iz gradskog preduzeća Saobraćaj i komunikacije najavljuju i proširenje parkinga u blizinu Kliničkog centra koje bi trebalo djelimično olakšati problem parkiranja u ovom dijelu grada dok se ne steknu ulovi za izgradnju etažne garaže. Ono što će posebno obradovati građane je ukidanje blokade vozila, jer se umjesto tzv. kandži, uvodi sistem doplatnih karata.

Nema više stavljanja kandži na vozila, uvodi se novi sistem kažnjavanja

Proširenje parking prostora u cijelom gradu, ono je na šta je JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla obratilo najviše pažnje u ovoj godini. Najviše se radilo na rješavanju problema s parkiranjem u naselju Stupine, što je sada završeno. Ovaj problem na Stupinama je riješen tako što oni građani koji nisu stanari, na određenim parkiralištima ne mogu tu parkirati. U planu je da se i brojni drugi parkinzi oko stambenih zgrada prilagode isključivo za stanare.

„Mi imamo veliki dio komercijalnih parkirališta i tu su postavljeni aparati i tu se može kupiti karta. Međutim kada su u pitanju parkinzi između objekata, gdje su postavljene table „Samo za stanare sa povlaštenim kartama“ tu se ne može parkirati niti kupiti karta. Stupine su završene, Sjenjak ide u proljeće, idemo Brčanska Malta, Novi grad i svi oni dijelovi grada gdje to građani budu tražili“, rekao je za RTV Slon Nedžad Malikić, direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

Posebno važan projekat na kojem će ovo preduzeće raditi u narednim mjesecima je novi parking prostor oko UKC-a Tuzla, s obzirom da projekat izgradnje etažne garaže koja bi riješila problem nedostatka mjesta još nije realizovana.

„Meni je žao, nama je jedini problem što mi oko UKC-a nemamo svog zemljišta jer bismo do sada sigurno realizirali tu garažu, međutim mi u proljeće planiramo obezbijediti još nekih 100 parking mjesta oko UKC-a i mi ćemo dakle raditi u skladu s tim koliko imamo zemljišta na tom području“.

Velika novina u sistemu naplate parkinga je što uskoro neće biti blokade vozila zbog neplaćene karte. Od 15. decembra počinje testni period novog načina sa doplatnim kartama, dok će od 1. januara 2026. godine ovaj sistem u potpunosti zamijeniti blokadu vozila.

„Funkcionisat će na sljedeći način, svakom vozaču koji bude parkirao, a nije platio parking, biće izdata doplatna karta. Doplatna karta će biti zakačena na vjetrobransko staklo vozila, a vozač će imati mogućnost da je plati u roku od osam dana. Ako ne plati u tom roku, biće pismeno obaviješten o obavezi plaćanja, a na doplatnoj karti biće dodati i troškovi pošte, koji iznose oko 2 do 3 KM“, naglasio je Nedžad Malikić, direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

A ako vozač ni tada ne plati, dobit će još jednu priliku, odnosno prostora još 7 dana da plati doplatnu kartu koja će koštati 20 KM. Ako ni tada ne plati, bit će u prekrašaju, te će tada troškovi koštati 60 KM.