Građani Tuzle danas protestuju zbog naplate parkinga u stambenim naseljima

RTV SLON
kazne za parking, protest
Foto: Ilustracija

Građani Tuzle najavili su protest zbog odluke Službe za komunalne poslove o uvođenju naplate parkinga u stambenim naseljima, koju smatraju nametnutom i nepravednom.
Protestni skup zakazan je za danas, 27. decembra 2025. godine, ispred zgrade Gradske uprave, s početkom u 11 sati.

Kako navode organizatori, okupljanje predstavlja odgovor na, prema njihovim riječima, ignorisanje zahtjeva i primjedbi građana od strane gradske vlasti. Posebno ističu nezadovoljstvo stanovnika naselja Stupine, koji su već dva puta javno reagovali zbog uvođenja naplate parkinga u blizini svojih zgrada.

Organizatori tvrde da su gradske vlasti, uprkos protivljenju stanara, proširile naplatu parkinga na više naselja, čime se dodatno opterećuju kućni budžeti građana.

Pozvali su stanovnike svih dijelova grada da im se pridruže, poručujući da neće odustati od borbe te da će, ukoliko ne dođe do rješenja, pravdu potražiti i pred nadležnim sudskim institucijama.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Građani Tuzle najavili protest zbog naplate parkinga u stambenim naseljima

Istaknuto

Nema više stavljanja kandži na vozila, uvodi se novi sistem kažnjavanja

Tuzla i TK

Penzioneri u Tuzli izašli na ulice: Zatraženo hitno povećanje penzija

Vijesti

Stubići kod UKC-a nisu zaustavili vozača: Neobična scena jutros na trotoaru

Istaknuto

Mirna šetnja građana Tuzle kao odgovor na slučaj trgovine ljudima

Istaknuto

Danas protestna šetnja u Tuzli zbog slučaja iskorištavanja maloljetnica

Vijesti

Imovina bivšeg ministra sigurnosti BiH pravosnažno zaplijenjena u Crnoj Gori

Kultura

Karakaš: Živimo u sakatom društvu bez empatije i ideja, ljudi su truli od politike

Tuzla i TK

U TK zabilježene dvije intervencije vatrogasnih jedinica

Istaknuto

Zimski dječiji program i Dječija Nova godina na Trgu slobode

Istaknuto

Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]