Građani Tuzle danas protestuju zbog naplate parkinga u stambenim naseljima

Građani Tuzle najavili su protest zbog odluke Službe za komunalne poslove o uvođenju naplate parkinga u stambenim naseljima, koju smatraju nametnutom i nepravednom.

Protestni skup zakazan je za danas, 27. decembra 2025. godine, ispred zgrade Gradske uprave, s početkom u 11 sati.

Kako navode organizatori, okupljanje predstavlja odgovor na, prema njihovim riječima, ignorisanje zahtjeva i primjedbi građana od strane gradske vlasti. Posebno ističu nezadovoljstvo stanovnika naselja Stupine, koji su već dva puta javno reagovali zbog uvođenja naplate parkinga u blizini svojih zgrada.

Organizatori tvrde da su gradske vlasti, uprkos protivljenju stanara, proširile naplatu parkinga na više naselja, čime se dodatno opterećuju kućni budžeti građana.

Pozvali su stanovnike svih dijelova grada da im se pridruže, poručujući da neće odustati od borbe te da će, ukoliko ne dođe do rješenja, pravdu potražiti i pred nadležnim sudskim institucijama.