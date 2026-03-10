Doktori traže veće koeficijente, premijer tvrdi da su primanja u TK vrhu u FBiH

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je proteste koji će biti održani 13. i 14. marta u Tuzli, upozoravajući na, kako navode, dugogodišnje nerazumijevanje i loš odnos vlasti prema ljekarima. Kao ključne probleme ističu niže koeficijente za obračun plata u odnosu na druge kantone, veći obim rada te nedostatak oko 200 specijalista u zdravstvenom sistemu. Navode i da je u posljednjih pet godina Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 1.200 doktora.

Povodom najavljenih protesta oglasio se i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je kazao da je povećanje plata zdravstvenim radnicima nedavno realizovano te da ne vidi razloge za proteste.

„Jedan sindikat je prihvatio ponudu Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Nezavisni strukovni sindikat, s kojim smo potpisali anekse kolektivnog ugovora. Mi imamo onoliko sredstava koliko imamo i moramo se time pokrivati koliko možemo. Razumijem zahtjeve i ova Vlada je uvijek pokazivala svaku vrstu suosjećanja i razumijevanja prema svim budžetskim korisnicima, a posebno kada su u pitanju ljekari. Oni se drže principa da koeficijenti trebaju biti približni ili jednaki kao u Kantonu Sarajevo. Naše procjene i naša matematika pokazuju da će, nakon Kantona Sarajevo, odnosno zajedno s Kantonom Sarajevo, naši ljekari biti u samom vrhu kada je riječ o visini primanja“, kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.