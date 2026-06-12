Doktorima u TK od septembra veći koeficijenti za najsloženije poslove u zdravstvu predviđeni su Sporazumom o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora, koji je danas potpisan u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića.

Sporazum su potpisale ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović i predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić.

Dokument je rezultat postupka mirenja provedenog pred nadležnim Mirovnim vijećem i predstavlja usaglašeno rješenje obje strane, istaknuto je prilikom potpisivanja.

Sporazumom je ispunjen zahtjev za korekciju koeficijenata stručnosti. Od 1. septembra 2026. godine doktori medicine i stomatologije imat će koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6,00, a subspecijalisti 6,20. Neto satnica ostaje na nivou od 3,20 KM, kako je ranije utvrđeno Sporazumom o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora.

Potpisivanjem Sporazuma okončan je kolektivni radni spor između sporazumnih strana, kroz institucionalni postupak predviđen Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Na ovaj način, kako je navedeno, očuvani su socijalni dijalog, stabilnost zdravstvenog sistema i nesmetano pružanje zdravstvene zaštite građanima Tuzlanskog kantona.

Sporazumom je predviđeno da se utvrđeni koeficijenti ugrade u pravilnike o radu javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona. Također, Sporazum će postati sastavni dio Kolektivnog ugovora kao Aneks I Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u TK.