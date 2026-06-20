Fotografija dječaka u dresovima BiH i Hrvatske osvojila društvene mreže

Fotografija na kojoj se vide četiri dječaka u dresovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok zajedno prate utakmicu, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kako se navodi, fotografija je najvjerovatnije nastala u navijačkoj zoni u Hrvatskoj tokom utakmice Hrvatska, Engleska. Dva dječaka bila su u dresovima Hrvatske, s imenima Luke Modrića i Joška Gvardiola, dok su dvojica nosila dresove Bosne i Hercegovine, Tarika Muharemovića i Edina Džeke.

Mnogi su ovu fotografiju opisali kao jednu od najljepših od početka Svjetskog prvenstva, jer prikazuje djecu, sport, prijateljstvo i navijanje bez podjela.

Fotografiju je na društvenim mrežama objavio Radio NU iz Imotskog, a nakon brojnih komentara ponovo su se oglasili i poručili da su u prizoru vidjeli ono što sport treba predstavljati.

“Nekima su na fotografiji zasmetala djeca u hrvatskim i bosanskohercegovačkim dresovima. U njihovim osmijesima, sportskom navijanju i podršci mladim sportašima uspjeli su pronaći politiku, ideologiju i podjele. Mi smo vidjeli nešto sasvim drugo – djecu, sport i prijateljstvo. Ako netko u dječjoj fotografiji vidi ‘jugo simpatije’, problem nije u fotografiji. Problem je u pogledu kojim je promatra”, objavio je Radio NU.

Ova fotografija posebno je privukla pažnju jer u vrijeme velikih sportskih takmičenja pokazuje onu ljepšu stranu navijanja, u kojoj dresovi različitih reprezentacija ne moraju značiti udaljenost, nego mogu biti povod za zajedništvo, osmijeh i iskrenu dječiju radost.