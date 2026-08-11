Pržene lignje jedno su od omiljenih ljetnih jela, ali priprema kod kuće ne završi uvijek savršeno. Umjesto hrskavih kolutića i mekanog mesa, lako se dogodi da lignje postanu žilave, masne ili obavijene predebelim slojem brašna.

Jedan od najjednostavnijih načina pripreme dolazi iz španske, odnosno andaluzijske kuhinje. Riječ je o receptu poznatom kao calamares a la andaluza, kod kojeg nema gustog tijesta za pohovanje. Lignje se samo lagano uvaljaju u brašno i kratko prže u dobro zagrijanom ulju.

Kako dobiti savršeno hrskave pržene lignje?

Najvažniji korak počinje prije nego što lignje dođu do tave. Nakon pranja potrebno ih je veoma dobro osušiti kuhinjskim papirom. Ako na površini ostane voda, brašno će se zalijepiti u debelom sloju, što može pokvariti teksturu tokom prženja.

Kada su lignje potpuno suhe, potrebno ih je lagano uvaljati u brašno, a zatim dobro otresti višak. Cilj nije napraviti debelu koricu, već tek tanak sloj koji će u vrućem ulju brzo postati hrskav.

Jednako je važna temperatura ulja. Ono treba biti dobro zagrijano prije nego što počne prženje. Ako ulje nije dovoljno vruće, lignje će ga upiti i postati masne. Također, predugo prženje može ih učiniti žilavim.

Zbog toga se pržene lignje pripremaju u manjim količinama. Stavljanje velike količine odjednom snižava temperaturu ulja i otežava postizanje željene hrskavosti. Jedna tura uglavnom se prži svega jednu do dvije minute, dok lignje ne dobiju laganu zlatnu boju.

Sastojci za pržene lignje

Za pripremu je potrebno 500 grama očišćenih lignji, oko 100 grama glatkog brašna, jedan limun, ulje za prženje i sol.

Lignje najprije operite i temeljito osušite, a zatim ih narežite na kolutiće. Krakove možete ostaviti cijele, dok se veći mogu prepoloviti.

Uvaljajte ih u brašno i dobro otresite kako bi na njima ostao samo tanak sloj. U dubljoj tavi ili loncu zagrijte ulje i lignje pržite u nekoliko manjih tura.

Nakon jedne do dvije minute izvadite ih iz ulja, stavite na kuhinjski papir kako bi se uklonio višak masnoće, a zatim posolite. Najbolje ih je poslužiti odmah, dok su još vruće i hrskave, uz nekoliko kriški limuna.

Tajna ovog jednostavnog recepta zapravo je u četiri stvari, lignje moraju biti dobro osušene, sloj brašna treba biti tanak, ulje dovoljno vruće, a vrijeme prženja što kraće.