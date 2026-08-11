Pušenje opada u EU, ali Balkan ide suprotnim smjerom

Dok se na nivou Evropske unije bilježi postepeni pad svakodnevne upotrebe duhana i nikotinskih proizvoda, podaci za pojedine zemlje Balkana pokazuju drugačiji trend. Hrvatska, Srbija, Bugarska i Sjeverna Makedonija i dalje imaju visok udio stanovništva koje svakodnevno koristi cigarete ili druge nikotinske proizvode.

Prema najnovijim podacima Eurostata, tokom 2025. godine 16,5 posto stanovnika Evropske unije starijih od 16 godina svakodnevno je koristilo duhan ili srodne proizvode.

U ovu kategoriju, osim klasičnih cigareta, ubrajaju se elektronske cigarete, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice.

U poređenju s 2022. godinom, kada je njihov udio iznosio 17,5 posto, na nivou EU zabilježen je pad od jednog procentnog poena.

Balkan iznad evropskog prosjeka

Situacija je znatno drugačija u dijelu zemalja regiona.

U Srbiji svakodnevno duhan i srodne proizvode koristi 26,6 posto stanovništva, dok je u Crnoj Gori taj udio 23,8 posto.

Sjeverna Makedonija također se nalazi visoko na listi, sa 22,5 posto svakodnevnih korisnika. Od evropskih zemalja obuhvaćenih podacima, još veći udio zabilježen je u Turskoj, gdje iznosi 29,6 posto.

Hrvatska među vodećima u Evropskoj uniji

Među članicama EU najveći udio svakodnevnih korisnika duhana i nikotinskih proizvoda zabilježen je u Bugarskoj – 26,3 posto.

Slijede Švedska sa 23,9 posto i Hrvatska sa 23,6 posto.

Posebno je primjetan rast u Hrvatskoj. U 2022. godini udio svakodnevnih korisnika iznosio je 20,9 posto, dok je 2025. dostigao 23,6 posto, što predstavlja povećanje od 2,7 procentnih poena.

Slovenija ima znatno povoljnije pokazatelje. U toj zemlji je 2025. svakodnevno koristilo duhan i srodne proizvode 17,3 posto stanovništva, što je nešto manje nego tri godine ranije.

Najniže stope u Nizozemskoj i Irskoj

Na drugoj strani evropske statistike nalaze se zemlje u kojima je svakodnevna upotreba duhana znatno rjeđa.

Najniži udio zabilježen je u Nizozemskoj, gdje iznosi 9,9 posto. Slijede Irska sa 11,7 posto, Belgija sa 13,6 posto i Luksemburg sa 13,8 posto.

Muškarci puše znatno češće od žena

Podaci Eurostata pokazuju i veliku razliku između muškaraca i žena.

Svakodnevno duhan ili srodne proizvode koristi 20,8 posto muškaraca, dok je među ženama taj udio 12,6 posto.

Kada se podaci posmatraju prema dobi, najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama od 35 do 49 godina i iznosi 21,3 posto.

Slijedi grupa od 25 do 34 godine sa 19,9 posto, dok među osobama od 50 do 64 godine udio iznosi 19,8 posto.

Istovremeno, 77,5 posto ispitanika nije koristilo duhan ni srodne proizvode ili ih nije koristilo tokom 12 mjeseci prije prikupljanja podataka.

Iako ukupni evropski trend pokazuje postepeno smanjenje upotrebe duhana, visoke stope u pojedinim državama Balkana pokazuju da su razlike među evropskim zemljama i dalje veoma izražene.