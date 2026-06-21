Prati zube prije ili poslije doručka? Odgovor bi mnoge mogao iznenaditi

Jedna od čestih dilema u mnogim domovima jeste pitanje kada je bolje prati zube, prije ili poslije doručka. Dok jedni smatraju da nema mnogo smisla prati zube prije jela, drugi dan ne mogu započeti bez osjećaja svježine i čistih usta. Stomatologinja dr. Jyothi Chintamani pojasnila je šta preporučuje struka i zbog čega.

Dr. Jyothi ističe da je, iako se nekima može činiti nelogičnim, pranje zuba prije doručka bolji izbor.

“Kada se ujutro probudite, iza vas je nekoliko sati tokom kojih je stvaranje pljuvačke bilo smanjeno. Zbog toga se u ustima nakupljaju bakterije i plak”, objasnila je.

Kako navodi, pranje zuba odmah nakon buđenja pomaže da se bakterije uklone prije nego što počnete jesti.

Ova navika ima još jednu važnu prednost. Pasta za zube koja sadrži fluorid stvara zaštitni sloj na zubima prije nego što ih izložite hrani i piću. Na taj način zubna caklina je bolje zaštićena od kiselih namirnica i napitaka koji se često konzumiraju za doručak.

Šta ako zube ipak perete nakon doručka?

Mnoge namirnice koje se često jedu za doručak, poput bobičastog voća, kafe ili voćnih sokova, prirodno su kisele, čak i kada ih smatramo zdravim izborom.

Kisela hrana privremeno omekšava zubnu caklinu, pa četkanje odmah nakon obroka može ubrzati njeno trošenje. Zbog toga stomatologinja savjetuje da se ne poseže odmah za četkicom.

“Ako više volite prati zube nakon doručka, sačekajte barem 30 minuta. To će pljuvački dati dovoljno vremena da neutralizira kiseline i ponovo uspostavi prirodnu ravnotežu u ustima”, preporučila je.

Greška koju mnogi prave nakon pranja zuba

Prema preporukama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema, NHS-a, nakon pranja zuba usta ne bi trebalo ispirati vodom. Dovoljno je ispljunuti višak paste, jer ispiranje vodom uklanja fluorid sa zuba i smanjuje njegov zaštitni učinak.

Iz istog razloga ne preporučuje se ni korištenje vodice za ispiranje usta odmah nakon četkanja, čak ni one koja sadrži fluorid. Naime, i ona može isprati koncentrisani fluorid iz paste za zube.

Vodica za ispiranje usta može biti korisna u prevenciji karijesa, ali stručnjaci savjetuju da se koristi u neko drugo doba dana, naprimjer nakon ručka, a ne odmah nakon pranja zuba. Nakon korištenja vodice za ispiranje usta preporučuje se ne jesti i ne piti najmanje 30 minuta.