Na današnji dan otišao je Huka, fudbalski velemajstor i legenda Slobode

Mustafa Hukić Huka, jedan od najvećih fudbalera u historiji tuzlanske Slobode, izgubio je život 7. augusta 1999. godine, u 48. godini. I danas, 27 godina kasnije, njegovo ime ostaje neraskidivo povezano sa zlatnim periodom tuzlanskog fudbala.

Hukić je rođen 6. februara 1951. godine u tuzlanskom naselju Mosnik, prošao je sve selekcije Slobode, a za prvi tim debitovao sa svega 16 godina. Taj dres će nositi od 1969. do 1978. godine. Upravo taj period je ostao upamćen kao jedno od najuspješnijih razdoblja u historiji kluba sa Tušnja.

Bio je dio generacije koja je Slobodi donijela treće mjesto u prvenstvu tadašnje Jugoslavije, što je jedan od najvećih uspjeha tuzlanskog kluba. Hukić je svojim igrama postao jedan od najpopularnijih i najboljih fudbalera Slobode.

Uprkos kvalitetu koji je pokazivao na terenu, za A reprezentaciju Jugoslavije odigrao je pet utakmica.

Od Tušnja do Osijeka, SAD-a i Turske

Nakon prvog perioda u Slobodi, Mustafa Hukić Huka je od 1978. do 1981. godine nastupao za Osijek. Karijeru je potom kratko nastavio u američkom San Joseu, a zatim je igrao za turski Adana Demirspor.

Na kraju se ponovo vratio u Tuzlu i Slobodu, gdje je 1985. godine završio igračku karijeru.

Njegova povezanost sa fudbalom time nije završila. Znanje i iskustvo nastavio je prenositi kao trener, a Slobodu je vodio od 1994. do 1999. godine.

Istovremeno je bio selektor B reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao i pomoćnik Fuada Muzurovića u A reprezentaciji BiH, prvom državnom timu nakon osamostaljenja zemlje.

Ime koje je ostalo dio historije Slobode

Hukićev život prekinut je 7. augusta 1999. godine. U trenutku smrti bio je trener Slobode i dio stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za brojne generacije navijača Mustafa Hukić Huka ostao je simbol Slobode i jednog vremena u kojem je tuzlanski klub bio među najboljim ekipama tadašnje jugoslavenske lige.

Njegovo ime danas nose uspomene navijača, saigrača i fudbalske Tuzle, a Hukić se i gotovo tri decenije nakon smrti smatra jednom od najvećih sportskih ličnosti koje je Tuzla imala.