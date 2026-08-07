Na današnji dan prije 17 godina otvoren Trg slobode u Tuzli

Trg slobode u Tuzli u obliku koji danas poznajemo svečano je otvoren 7. augusta 2009. godine, pa se danas navršava 17 godina od završetka jednog od najznačajnijih projekata uređenja centra grada. Ipak, historija ovog prostora mnogo je duža od njegovog današnjeg izgleda, a tragovi pronađeni ispod trga vode sve do neolita.

Početkom augusta 2008. godine tadašnja Općina Tuzla započela je uređenje najstarijeg gradskog trga i šetališnog prostora na površini od oko 6.000 kvadratnih metara. U projekat je uloženo više od 2,5 miliona KM, a godinu kasnije, 7. augusta 2009, novi Trg slobode otvoren je za građane.

Dominantno mjesto dobila je velika fontana ukrašena motivima sa stećaka. Na dijelu trga postavljena je i skulptura koja simbolizira stećak, dok su na mermernim pločama uklesani epitafi sa srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika.

Od Appel Platza do Trga slobode

Današnje ime i izgled samo su jedno poglavlje u dugoj historiji ovog prostora. Tokom austrougarskog perioda u izvorima se pojavljuje naziv Appel Platz, odnosno Apel plac, a na prostoru današnjeg trga nalazio se i obelisk posvećen austrougarskoj vlasti u Tuzli. Nakon promjena vlasti mijenjali su se i nazivi trga, a u različitim periodima spominju se Wilsonov trg i Trg oslobođenja.

Bez obzira na naziv, ovaj dio grada zadržavao je ulogu jednog od centralnih prostora Tuzle, mjesta susreta, trgovine i svakodnevnog gradskog života.

Posebno je zanimljivo da historija lokacije seže mnogo dalje od austrougarskog perioda. Tokom radova 2008. godine pronađene su velike količine fragmenata keramičkih posuda, nakon čega su provedena zaštitna arheološka istraživanja. Ona su potvrdila postojanje složenog arheološkog lokaliteta, čija se najstarija faza povezuje sa neolitskim naseljem.

Na jednom mjestu tragovi različitih epoha

Upravo je spoj različitih historijskih perioda jedna od posebnosti Trga slobode u Tuzli. Na njegovom prostoru i u neposrednoj blizini nalaze se Čaršijska džamija iz 16. stoljeća, Ruždija iz 1883. godine, Čaršijska česma iz 1888. te zgrada Baroka iz 1900. godine. Današnja fontana i motivi stećaka ovom prostoru dodaju simboliku srednjovjekovne Bosne.

Trg je nakon 2009. dodatno uređivan i proširivan. Turistička zajednica grada Tuzle danas navodi površinu od oko 8.000 kvadratnih metara i predstavlja ga kao najveći trg u Bosni i Hercegovini.

Danas je teško zamisliti centar Tuzle bez Trga slobode kao mjesta koncerata, sajmova, manifestacija, dočeka, ljetnih događaja, ali i svakodnevnog okupljanja građana.

Pogledajte kako je Trg slobode nekada izgledao

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Stare fotografije najbolje pokazuju koliko se ovaj dio Tuzle mijenjao kroz vrijeme. Od nekadašnjeg Appel Platza i drugačije izgrađenog gradskog jezgra do današnjeg velikog pješačkog prostora, smjenjivali su se objekti, nazivi i vlasti, dok je trg ostajao jedno od središta života grada.