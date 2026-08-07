Putujete iz BiH prema Dalmaciji preko Sinja? Izdato važno upozorenje za vozače

Vozači iz Bosne i Hercegovine koji narednih dana putuju prema Dalmaciji preko Sinja trebali bi računati na pojačan saobraćaj, veći broj pješaka na cestama i privremene izmjene u regulaciji saobraćaja. Hrvatska policija najavila je posebne mjere zbog hodočašća uoči Velike Gospe, a među pravcima na kojima se očekuje veliki broj ljudi nalazi se i cesta D219 iz smjera BiH.

Splitsko-dalmatinska policija upozorila je vozače na posebne saobraćajne okolnosti koje se očekuju narednih dana na cestama prema Sinju zbog velikog broja hodočasnika koji će se uputiti prema ovom gradu.

Posebno intenzivno kretanje hodočasnika očekuje se tokom noći 8. na 9. august, kada se održava hodočašće mladih, kao i 14. i 15. augusta uoči i na sam blagdan Velike Gospe.

Ovo upozorenje posebno je važno i za građane Bosne i Hercegovine koji prema Splitu i drugim dijelovima Dalmacije putuju preko Sinja.

Među opterećenim pravcima i cesta iz BiH

Prema procjenama policije, hodočasnici će prema Sinju pristizati iz nekoliko smjerova. Među njima je i pravac iz Bosne i Hercegovine državnom cestom D219.

Veći broj ljudi očekuje se i na pravcima iz Splita i Solina preko stare ceste Solin–Klis, Dugopolja, Križica, Dicma i Brnaza, iz smjera Imotskog cestom D60, Vrlike cestom D1, Muća cestom D56, kao i iz smjera Šestanovca.

Zbog velikog broja pješaka, vozači koji se kreću ovim cestama pozvani su na poseban oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje stanju na cesti i gustoći saobraćaja.

Dio ceste bit će zatvoren

Policija je najavila i privremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnica.

Na županijskoj cesti ŽC 6253, odnosno staroj cesti Solin–Klis, saobraćaj će biti zabranjen tokom noći 8. na 9. te 14. na 15. august, od 20 sati pa sve dok za tim bude potrebe. Izuzetak su vozila stanara.

Saobraćaj će u tom periodu biti preusmjeren na državnu cestu D1, odnosno brzu cestu Solin–Klis.

Ako ste u tranzitu, razmotrite drugi pravac

Za putnike iz BiH koji kroz ovo područje samo prolaze prema obali posebno je važna preporuka hrvatske policije da, kada je moguće, koriste alternativne saobraćajnice.

Na sam blagdan Velike Gospe, 15. augusta, vozačima se preporučuje da izbjegavaju državnu cestu D1 kroz Sinj.

Zbog toga bi putnici koji tih dana iz BiH kreću prema Splitu, Makarskoj ili drugim destinacijama u Dalmaciji trebali prije polaska provjeriti stanje na cestama i računati na moguće zastoje i duže vrijeme putovanja.

Policija će tokom noći biti raspoređena na pravcima kojima se kreću hodočasnici, gdje će nadzirati i regulisati saobraćaj. Posebna pažnja bit će usmjerena na sigurnost pješaka.