Blagdan Velika Gospa obilježava se širom naše zemlje/ Fotografija: Široki Brijeg

Katolički vjernici širom svijeta danas slave Veliku Gospu – blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, koji se tradicionalno slavi 15. kolovoza.

U pojedinim državama, poput Hrvatske i Italije, ovaj blagdan ima i status državnog praznika. U Bosni i Hercegovini poštovanje prema Blaženoj Djevici Mariji duboko je ukorijenjeno, a o tome svjedoče brojna svetišta, crkve, molitve i pjesme posvećene Gospi.

Među najpoznatijim hodočasničkim mjestima izdvaja se Međugorje, zatim Široki Brijeg s crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije – nacionalnim spomenikom, te svetišta u Kondžilu (Komušina) i Rami.

Jedno od najmanjih, ali i najstarije Svetište Gospe Olovske u Olovu, koje stoljećima okuplja ne samo katolike, već i pripadnike drugih religija.

Misna slavlja u Širokome Brijegu, Međugorju, Komušini

Posebno svečano je bilo u Širokome Brijegu gdje se okupilo više tisuće vjernika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Hodočasnici su cijelu noć pristizali, a mnogi od njih su sudjelovali sinoć na tradicionalnoj procesiji kroz grad s kipom širokobriješke Gospe.

Misno slavlje na uočnicu svetkovine Velike Gospe u četvrtak u crkvi Uznesenja BDM u Širokom Brijegu predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić. On je pozvao vjernike da poštuju dostojanstvo svakoga čovjeka, odnosno da sačuvaju mir i duhovno raspoloženje.

Euharistijsko misno slavlje danas, na svetkovinu Velike Gospe, predvodio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup u miru, koji je također uputio poruke mira, zajedništva i duhovne obnove.

Tijekom cijeloga tjedna tisuće vjernika, kako stranih tako i domaćih, hodočastile su i u Međugorje, molili se, pristupali sakramentu ispovijedi, te sudjelovali na svetim misama.

Rijeka hodočasnika se počela slivati već u četvrtak u podne prema župi i svetištu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini pokraj Teslića čiji se prvi pisani tragovi spominju 1623. i 1637. godine.

Mnogi od hodočasnika su prvo hodočastili na zavjetno brdo Kondžilo, udaljeno oko četiri kilometra od župne crkve, a potom su se vratili na plato komušanske crkve gdje je u vanjskom paviljonu bila izložena čudotvorna slika Gospe Kondžilske. Ta tradicija hodočašća pješice do Komušine osobito je živa u usorskom i žepačkom kraju.

Izvan Bosne i Hercegovine, u susjednoj Hrvatskoj najveće hodočasničko okupljanje je u Mariji Bistrici, a poznata Gospina svetišta nalaze se i u Sinju, na Trsatu, u Aljmašu i Voćinu.

Velika Gospa – Dan molitve i zahvalnosti

Velika Gospa za katolike predstavlja ne samo vjerski blagdan, već i dan zajedništva, molitve i zahvalnosti, koji već stoljećima okuplja vjernike oko simbola vjere, nade i ljubavi.

Blagdan se temelji na dogmi da je Marija, po završetku zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebo, u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom.

Taj nauk o Marijinom uznesenju proglasio je papa Pio XII. 1. studenoga 1950. godine, no blagdan ima višestoljetnu tradiciju slavljenja.

