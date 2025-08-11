Požari u Dalmaciji zatvorili Jadransku magistralu i mobilizirali stotine vatrogasaca

Požari u Dalmaciji posljednjih dana ponovo su stavili na kušnju vatrogasne snage, lokalne vlasti i stanovnike priobalnih naselja. Vatra koja se u noći između 10. i 11. augusta razbuktala iznad Sumpetra i Jesenica, na području Staro Selo, prisilila je na zatvaranje Jadranske magistrale između Mutograsa i Omiša. Plamen se širio prema kućama, no zahvaljujući brzoj reakciji 133 vatrogasca s 44 vozila i podršci iz zraka, stambeni objekti su obranjeni, a ozlijeđenih nije bilo.

Na terenu su djelovala tri kanadera, a vatra je gasiteljima otežavala rad zbog jakog vjetra i konfiguracije terena. Iako je požar lokaliziran, vatrogasne ekipe nastavile su dežurati kako bi spriječile njegovo ponovno aktiviranje.

Dan ranije, požar na otoku Čiovu, u uvali Racetinova, mobilizirao je 50 vatrogasaca s 11 vozila, pomorsku policiju i interventne postrojbe. Sumnja se da je izazvan ljudskim djelovanjem, pa je priveden državljanin Argentine, dok se maloljetnik ispituje zbog povezanosti s događajem. Intervencija je uključila i dva kanadera, a požar je stavljen pod kontrolu istog dana.

Ovi događaji podsjetili su na lipanjski val požara, kada je između 21. i 23. juna zabilježeno 17 požara duž Makarske rivijere. Najveći je zahvatio područje od Piska do Mimica, spalivši oko 300 hektara borove šume, maslinika i privatnih posjeda. Tada je ozlijeđen jedan vatrogasac, a istraga i dalje traje zbog sumnje na piromaniju.

Nadležne službe apeliraju na građane i turiste da se pridržavaju svih protupožarnih mjera, posebno u periodu visokih temperatura i suše, jer požari u Dalmaciji mogu izbiti i zbog najmanjeg nemara.