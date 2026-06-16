Tuzlanka Maja Šehić na putu ka izboru Miss BiH za Miss World 2026

Maja Šehić iz Tuzle, osamnaestogodišnja djevojka koja trenutno živi u Njemačkoj, priprema se za takmičenje Miss BiH za Miss World 2026.

Maja pohađa medicinsku školu, a uz obrazovanje i interesovanje za medicinu, važan dio njenog života zauzimaju moda, javni nastupi i rad na ličnom razvoju. Kako ističe, od malih nogu nastoji biti posvećena svojim ciljevima, vrijedna i istrajna u svemu što radi.

Takmičenje za Miss Bosne i Hercegovine za nju predstavlja priliku da pokaže samopouzdanje, eleganciju i autentičnost, ali i da pošalje poruku mladima da vjeruju u sebe i svoje snove. Posebno naglašava da ljepotu ne čini samo izgled, već i karakter, obrazovanje, upornost i odnos prema drugim ljudima.

Svojim učešćem Maja želi predstaviti Bosnu i Hercegovinu na dostojanstven način, te pokazati da mlade djevojke iz naše zemlje, bez obzira gdje žive, mogu biti primjer ambicije, odlučnosti i pozitivnih vrijednosti.