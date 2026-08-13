Gužve na granicama: Kolone na Izačiću i Velikoj Kladuši, čeka se i na ulazu u Hrvatsku

Gužve na granicama: Pojačan je intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, posebno na izlazu iz zemlje. Najveće gužve trenutno su na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, gdje su formirane kolone putničkih vozila.

Na GP Gradiška – Gornji Varoš nema većih gužvi na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali je kolona vozila formirana na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz BIHAMK -a upozoravaju da je, zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama promjenjivo, pa su moguća duža čekanja.

Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje na graničnim prijelazima putem kamera i informacija dostupnih na internet stranici BIHAMK-a.

Do kraja septembra u funkciji je i granični prijelaz Krštac na putu Gacko – Nikšić.

Radovi usporavaju saobraćaj

Na cestama u BiH saobraća se bez većih ograničenja, uz umjerenu frekvenciju vozila, ali je na pojedinim dionicama zbog radova izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Lašva – Kakanj u dužini od šest kilometara zbog sanacije kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici A-1 Sarajevo zapad – Lepenica, gdje je promet preusmjeren u preticajnu traku.

Iz BIHAMK-a vozačima savjetuju dodatni oprez, posebno tokom dužih putovanja i u najtoplijem dijelu dana. Preporučuju češće pauze, vožnju odmornog vozača i obavezno držanje sigurnosnog odstojanja.