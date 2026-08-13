VIDEO: FUP iz zraka snimio akciju kod Mostara, pronađeno 1600 stabljika kanabisa

Adin Jusufović
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Federalna uprava policije objavila je snimke iz zraka akcije „Veja“, tokom koje je na području Drežnice kod Mostara otkriveno 12 plantaža kanabisa.

Snimci prikazuju teško pristupačan teren na kojem su policijski službenici proveli akciju i pronašli veći broj stabljika ove biljke.

Po naredbi Općinskog suda u Mostaru izvršen je pretres kuće i pripadajućeg terena, a na ukupno 12 lokacija pronađeno je 1.679 stabljika kanabisa.

U vezi s ovim slučajem osumnjičene su dvije osobe, B. E., rođen 1974. godine, i K. S., rođen 1972. godine, ranije je saopćeno iz Federalne uprave policije.

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