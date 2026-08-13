Ovogodišnji izbori među najskupljima do sada, skoro 25 miliona KM za njihovo provođenje

Opći izbori 2026. bit će održani 4. oktobra, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti i značajne tehnološke promjene. U Centralni birački spisak, prema stanju od 6. maja, upisana su 3.414.364 birača.

Za provođenje izbora CIK je zatražio 24,236 miliona KM. Najveći dio tog iznosa, oko 11 miliona KM, planiran je za biračke odbore, dok se približno pet miliona KM odnosi na ugovore o djelu. Odvojeno od tog novca, za višegodišnji projekat uvođenja novih izbornih tehnologija osigurano je 112,5 miliona KM.

Opći izbori 2026. donose biometrijsku identifikaciju i skenere

Najveća novost odnosi se na sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. CIK je u maju potpisao ugovor sa grupom ponuđača koju predvodi Smartmatic BiH, vrijedan 74.527.455,84 KM sa uračunatim PDV-om i popustom. Ugovor obuhvata opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i njihovu distribuciju.

Uvođenje skenera ne znači da će građani glasati elektronski. Birači će i dalje popunjavati papirne glasačke listiće, dok nova tehnologija treba omogućiti provjeru identiteta i skeniranje listića. Tehnologije biometrijske identifikacije i optičkog skeniranja prethodno su testirane kroz pilot-projekte na Lokalnim izborima 2024. godine.

Uz novu tehnologiju, organizacija izbora zahtijeva i niz klasičnih logističkih poslova. Nabavljaju se kutije i vreće za izborni materijal, štampaju obrasci, koverte i drugi dokumenti, organizuje transport materijala iz skladišta CIK-a prema općinskim i gradskim izbornim komisijama, kao i njegov povratak nakon završetka glasanja.

Poseban dio priprema odnosi se na sigurnost i provjeru novih tehnologija. Za nezavisnu verifikaciju, validaciju i reviziju sistema predviđen je posao vrijedan milion KM bez PDV-a. Kontrola bi trebala obuhvatiti provjeru softvera i uređaja prije izbora, praćenje pripreme i distribucije sistema, te tehničku reviziju nakon završetka izbornog procesa.

Troškovi se odnose i na održavanje informaciono-komunikacionog sistema, razvoj potrebne mrežne infrastrukture, štampanje i pakovanje materijala, kao i edukaciju birača o promjenama koje ih očekuju na biračkim mjestima.

Značajna stavka je i glasanje državljana BiH koji žive u inostranstvu. Za dostavljanje izbornog materijala na njihove adrese predviđena su sredstva za poštanske usluge, dok su dodatni troškovi planirani za informativne i edukativne kampanje namijenjene biračima.

Samo pojedine javno dostupne nabavke povezane s organizacijom izbora, ne računajući veliki višegodišnji projekat novih tehnologija, dostižu višemilionske iznose. U cijeli proces ulaze transport, ambalaža, štampanje, tehnička podrška, poštanske usluge, informisanje birača i kontrola funkcionisanja nove opreme.

Višegodišnji projekat vrijedan 112,5 miliona KM

Sredstva od 112,5 miliona KM namijenjena novim izbornim tehnologijama ne predstavljaju trošak samo jednog izbornog ciklusa. Riječ je o višegodišnjem projektu kapitalnog ulaganja i digitalizacije izbornog procesa, planiranom za period od 2025. do 2028. godine.

CIK je na Lokalnim izborima 2024. već testirao autentifikaciju i biometrijsku identifikaciju birača, optičke skenere i automatsko prebrojavanje glasačkih listića te druge tehnološke mogućnosti. Nakon pilot-projekata izrađena je i Studija izvodljivosti za šire uvođenje novih tehnologija.

Opći izbori 2026. zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, kada će građani birati članove Predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i federalnom parlamentu, poslanike u Narodnoj skupštini RS, predsjednika i potpredsjednike RS te zastupnike u deset kantonalnih skupština u Federaciji BiH.