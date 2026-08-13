Nakon brutalnog napada na djevojku u Živinicama,određen pritvor za 32-godišnjaka

Općinski sud u Živinicama odredio je pritvora za Sevludina Kamberovića (32) iz Živinica, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju s lakim tjelesnim povredama.

Kamberović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. augusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje, više puta je udarajući po glavi i tijelu. Također joj je, prema navodima Tužilaštva, upućivao ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet.

Nakon toga se s djevojkom vozilom uputio nazad prema Živinicama, gdje je, kako se sumnja, nastavio s nasiljem i prijetnjama. Djevojka je u jednom trenutku uspjela pobjeći i zatražiti pomoć.

Dramatične scene nakon napada ranije je javno opisao i glumac Elmir Krivalić, koji se slučajno našao u blizini događaja. Kazao je da je djevojka pobjegla iz automobila i sklonila se u kafić na Bulevaru, gdje su joj prisutni pružili pomoć.

Krivalić je naveo da je djevojka imala vidljive povrede na licu i tijelu te da je bila izrazito preplašena.

Policijski službenici Policijske uprave Živinice pronašli su osumnjičenog i lišili ga slobode 10. augusta. Nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao Kamberovića, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama upućen prijedlog za određivanje pritvora što je Sud i učinio.