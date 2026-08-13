Saobraćajna nesreća u Tuzli, dvije osobe povrijeđene

Saobraćajna nesreća u Tuzli dogodila se danas oko 12 sati u ulici Mitra Trifunovića Uče, na južnoj gradskoj saobraćajnici u neposrednoj blizini BKC Tuzla.

U nesreći su učestvovala dva motorna vozila, a na mjesto događaja ubrzo su stigli policijski službenici Uprave policije MUP-a TK i dvije ekipe Hitne medicinske pomoći.

Prema trenutno dostupnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći ima povrijeđenih osoba, ali za sada nema zvaničnih podataka o njihovom broju niti o stepenu zadobijenih povreda.

Policija na mjestu događaja obavlja potrebne radnje, nakon čega bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do sudara.

Saobraćajna nesreća u Tuzli izazvala je i veće probleme u odvijanju saobraćaja. Na ovoj frekventnoj gradskoj dionici formirane su duže kolone vozila, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Više detalja očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.