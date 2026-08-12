Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Foče R. Š. (1968), državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije, zbog sumnje da je počinio krivična djela krijumčarenje i davanje dara i drugih oblika koristi. Tokom pretresa privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije.

Kako je saopćeno iz Granične policije BiH, akcija je provedena 11. augusta 2026. godine na osnovu operativnih informacija i pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

R. Š. je lišen slobode na Graničnom prijelazu za pogranični promet Krstac zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje, kao i krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.

Istog dana, prema naredbi sudije za prethodni postupak Suda BiH, pripadnici Granične policije izvršili su pretres osumnjičenog, vozila koje je koristio te njegove porodične kuće.

Pretresen i autootpad u Foči

Akcija je potom nastavljena na području općine Foča, gdje je, u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, izvršen pretres autootpada.

Tokom pretresa privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije, kao i osam registarskih oznaka Velike Britanije pronađenih u garaži.

Prema navodima Granične policije BiH, pronađene registarske oznake pripadale su krijumčarenim vozilima.

Protiv osumnjičenog R. Š. bit će dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima postupajućem tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Iz Granične policije BiH poručili su da će nastaviti angažirati raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u zaštiti državne granice i suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim policijskim i sigurnosnim agencijama.