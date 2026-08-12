Gračanica: Policija sumnja da je mladić lažno prijavio razbojništvo

Lažno prijavljivanje razbojništva u Gračanici predmet je policijskog postupanja nakon što je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je 24-godišnji A.A. prijavio krivično djelo koje se, prema rezultatima policijske istrage, nije dogodilo na način kako je prvobitno naveo.

A.A. se 31. jula 2026. godine obratio Policijskoj stanici Gračanica i prijavio da su ga neposredno prije toga na području grada presrela dva nepoznata maskirana lica. Prema njegovoj prijavi, uz prijetnju vatrenim oružjem od njega su otuđili novac.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica nakon prijave su preduzeli niz operativno-taktičkih i istražnih radnji s ciljem provjere svih okolnosti događaja.

Lažno prijavljivanje razbojništva u Gračanici utvrđeno tokom istrage

Tokom provjera, kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je A.A. lažno prijavio krivično djelo razbojništvo.

Protiv njega će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje, iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Policija nije saopćila dodatne detalje o motivima zbog kojih je, prema sumnjama istražitelja, prijavljeno navodno razbojništvo niti o iznosu novca koji je A.A. tvrdio da mu je oduzet.