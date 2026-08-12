Sanacija puta u Matićima završena, asfaltirano 330 metara

Nedžida Sprečaković
radovi
Foto: Ilustracija

Sanacija puta u Matićima u mjesnoj zajednici Gornja Lipnica završena je u okviru ovogodišnjih aktivnosti Grada Tuzla na obnovi i unapređenju putne infrastrukture.

Radove je Grad Tuzla realizovao putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, nakon provedenih procedura i u skladu sa ranije potpisanim ugovorima.

Na ovoj lokaciji sanirano je i asfaltirano ukupno 330 metara puta, dok vrijednost izvedenih radova iznosi 77.343,44 KM.

Sanacija puta u Matićima dio programa Putna infrastruktura I

Završeni radovi dio su programa „Putna infrastruktura I“, kroz koji Grad Tuzla tokom 2026. godine provodi sanaciju i asfaltiranje puteva na području više mjesnih zajednica.

Sanacija puta u Matićima trebala bi poboljšati uslove svakodnevnog saobraćanja stanovnika ovog dijela Gornje Lipnice, ali i kvalitet lokalne infrastrukture koja je značajna za funkcionisanje i dalji razvoj naselja.

Iz Grada Tuzla zahvalili su građanima na podršci i saradnji tokom izvođenja radova.

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