Sanacija klizišta u Bećarevcu pri kraju

Sanacija klizišta u Bećarevcu u Mjesnoj zajednici Sjenjak ušla je u završnu fazu, nakon što su oštećenja terena i kolovoza nastala usljed pucanja vodovodne cijevi.

Lokaciju na kojoj se izvode radovi posjetili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Klizište je izazvalo oštećenje saobraćajnice, zbog čega se saobraćaj na ovom dijelu puta određeno vrijeme odvijao jednom kolovoznom trakom. Nakon pojave problema nadležna gradska služba pristupila je hitnoj sanaciji terena i oštećenog dijela ceste.

Sanacija klizišta u Bećarevcu ulazi u završnicu

Veći dio radova već je završen, dok su trenutno u toku završne aktivnosti na pripremi podloge. Nakon toga planirano je asfaltiranje kolovozne trake, kao i postavljanje odbojne ograde i ivičnjaka.

Završetkom ovih radova trebalo bi biti omogućeno sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja u obje trake.

Gradonačelnik Tuzle zahvalio je nadležnoj službi na brzoj reakciji i realizaciji radova, naglašavajući značaj pravovremenog djelovanja na lokacijama na kojima oštećenja infrastrukture mogu ugroziti sigurnost građana.

Iz Grada Tuzla navode da će ulaganja u sanaciju i unapređenje putne infrastrukture biti nastavljena, dok bi sanacija klizišta u Bećarevcu trebala biti završena nakon asfaltiranja i postavljanja prateće saobraćajne infrastrukture.