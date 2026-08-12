Apel građanima zbog požara

Tokom ljetnih mjeseci svjedoci smo brojnih požara koji su zahvatili veliki dio Bosne i Hercegovine, pri čemu su vatrogasne ekipe gotovo svakodnevno angažovane na njihovom gašenju.

Požari u Živinicama sve češće angažuju raspoložive vatrogasne ekipe, a iz Gradske uprave upozoravaju da za dio posljednjih požara postoje indicije da su izazvani namjernim paljenjem.

Zbog povećanog broja intervencija upućen je apel građanima da ne pale vatru na otvorenom, posebno tokom visokih temperatura i sušnog perioda, kada se vatra može veoma brzo proširiti na veće površine.

Iz Grada Živinice upozoravaju da paljenje trave, niskog rastinja, šuma i drugih otvorenih površina za kratko vrijeme može prerasti u požar velikih razmjera. U takvim situacijama mogu biti ugroženi stambeni objekti, saobraćajna i druga infrastruktura, ali i životi ljudi.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Živinice raspolažu ograničenim brojem profesionalnih vatrogasaca. Osim gašenja požara, vatrogasne ekipe gotovo svakodnevno učestvuju i u drugim intervencijama zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine.

Učestali požari u Živinicama zbog toga dodatno opterećuju ljudske i materijalne kapacitete vatrogasne službe. Kako navode iz Grada, svaka intervencija izazvana neodgovornim ponašanjem može dovesti do situacije u kojoj u određenom trenutku neće biti dovoljno raspoloživih ekipa za neki drugi hitan događaj.

Posebno upozorenje upućeno je osobama koje namjerno izazivaju požare. Ukoliko se utvrdi njihova odgovornost, protiv njih će biti poduzete zakonom propisane mjere i bit će procesuirani.

Nadležnim policijskim organima skrenuta je pažnja na učestalost požara, uz zahtjev da se intenzivira rad na otkrivanju, dokumentovanju i sankcionisanju osoba odgovornih za njihovo izazivanje.

Građani su pozvani da svako sumnjivo ponašanje ili namjerno paljenje vatre odmah prijave policiji ili vatrogascima, kako bi ekipe mogle pravovremeno reagovati i spriječiti širenje požara.

Iz Grada podsjećaju da požari u Živinicama ne ugrožavaju samo prirodu i imovinu, već mogu dovesti u opasnost ljudske živote i iscrpiti ograničene kapacitete vatrogasaca koji svakodnevno rade u zahtjevnim uslovima.