Danas je Svjetski dan mladih

Međunarodni dan mladih 2026 obilježava se danas, 12. augusta, s ciljem skretanja pažnje na položaj mladih, izazove s kojima se suočavaju, ali i njihovu važnu ulogu u razvoju društva.

Ovogodišnji Međunarodni dan mladih obilježava se pod temom „Different Contexts, Common Aspirations“, odnosno „Različiti konteksti, zajedničke težnje“. Poruka je da mladi širom svijeta odrastaju u različitim ekonomskim, društvenim i političkim okolnostima, ali uglavnom dijele iste težnje, kvalitetno obrazovanje, dostojanstven posao, dobro fizičko i mentalno zdravlje, mogućnost učešća u donošenju odluka i sigurniju budućnost.

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. augusta svake godine, a Ujedinjene nacije na ovaj datum posebno ukazuju na potrebu da mladi ne budu samo korisnici različitih politika i programa, nego ravnopravni učesnici u njihovom kreiranju. Ovogodišnja tema dodatno naglašava činjenicu da izazovi poput ekonomske nesigurnosti, digitalne uključenosti i klimatskih promjena prelaze granice država i utiču na mlađe generacije širom svijeta.

Zdravlje mladih jedan je od važnih segmenata njihovog ukupnog položaja. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i ranije je kroz obilježavanje ovog datuma ukazivao na značaj pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti, očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, preventivnih pregleda i vakcinacije protiv HPV-a.

Posebnu pažnju zahtijeva i mentalno zdravlje mladih, kao i stvaranje okruženja u kojem će imati dostupno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, mogućnosti zapošljavanja i prostor da učestvuju u javnom životu. Međunarodni dan mladih 2026 zato je i prilika da se ukaže na potrebu dugoročnih politika koje će mladima omogućiti da svoje planove i potencijale ostvaruju u zajednicama u kojima žive.

Ujedinjene nacije ovogodišnjom porukom naglašavaju i da mladi već imaju značajnu ulogu kao pokretači inicijativa, inovatori i aktivni članovi svojih zajednica, ali da im je za još veći doprinos potrebno omogućiti razvoj znanja i vještina, od kritičkog razmišljanja i rješavanja problema do digitalne pismenosti.