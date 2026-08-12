Južna interkonekcija jedan je od ključnih projekata za jačanje energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, s ciljem smanjenja zavisnosti od jednog pravca i jednog izvora snabdijevanja prirodnim gasom.

O nastavku realizacije projekta razgovarali su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i potpredsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC Jesse Binnall.

Sastanak je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i kompanije AAFS, kojim bi trebali biti uređeni detalji realizacije projekta Južne interkonekcije.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ističu da ovaj projekat, osim energetskog, ima i značajan sigurnosni aspekt, jer bi Bosni i Hercegovini omogućio pristup alternativnim izvorima i pravcima snabdijevanja gasom.

„Južna interkonekcija nije samo energetski nego i sigurnosni projekat. Ugovor mora zaštititi interese Federacije BiH i omogućiti stabilno snabdijevanje gasom iz alternativnog izvora po konkurentnijim cijenama za naše građane i privredu“, izjavio je ministar Lakić.

Realizacijom projekta Južna interkonekcija trebala bi biti povećana sigurnost snabdijevanja, ali i stvoreni uslovi za veću konkurenciju na tržištu energenata, što bi dugoročno moglo imati značaj za građane i privredu.

Potpredsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC Jesse Binnall poručio je da kompanija nastavlja rad na projektu i da očekuje uspostavljanje dugoročnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.

„Nastavljamo započeti rad na ovom ključnom projektu kako bismo mogli isporučivati stabilnu, konkurentnu energiju iz različitih izvora građanima Bosne i Hercegovine. Naša kompanija je fokusirana na uspješno završavanje ovog ugovora i početak dugoročne, 50-godišnje obaveze prema građanima BiH“, poručio je Binnall.

Projekat Južna interkonekcija trebao bi omogućiti povezivanje gasnog sistema Bosne i Hercegovine s alternativnim pravcem snabdijevanja, čime bi se smanjila trenutna zavisnost od jednog dobavnog pravca i dodatno ojačala energetska stabilnost zemlje.