Ženska U-16 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja nastup na Evropskom prvenstvu B divizije.

Bh. kadetkinje su jučer, u susretu drugog kola, poražene od Belgije rezultatom 51:85, a već danas ih očekuje novi izazov.

Izabranice selektora Armela Mujakovića u okviru trećeg kola odmjerit će snage sa reprezentacijom Švicarske.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se danas od 14:00 sati u Pještanima u Slovačkoj.

Naša selekcija u prvom kolu prvenstva savladala je Kipar rezultatom 65:57, pa će duel sa Švicarskom biti veoma značajan za nastavak takmičenja.