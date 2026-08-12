Košarka: Poraz bh. kadetkinja, danas novi meč

Nedžida Sprečaković
Košarka: Poraz bh. kadetkinja, danas novi meč
Košarka: Poraz bh. kadetkinja, danas novi meč

Ženska U-16 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja nastup na Evropskom prvenstvu B divizije.

Bh. kadetkinje su jučer, u susretu drugog kola, poražene od Belgije rezultatom 51:85, a već danas ih očekuje novi izazov.

Izabranice selektora Armela Mujakovića u okviru trećeg kola odmjerit će snage sa reprezentacijom Švicarske.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se danas od 14:00 sati u Pještanima u Slovačkoj.

Naša selekcija u prvom kolu prvenstva savladala je Kipar rezultatom 65:57, pa će duel sa Švicarskom biti veoma značajan za nastavak takmičenja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Košarkašice BiH drugi put poražene od Kine

Sport

Tuzlansko Jedinstvo angažovalo novog trenera i dovelo tri košarkašice

Sport

Košarkašice STARTz u nedjelju dočekuju ekipu iz Travnika

Sport

Košarkašice BiH sutra protiv Crne Gore započinju kvalifikacije za Eurobasket

Sport

Selektor Zmajica Miloš Pavlović saopštio spisak igračica pred početak kvalifikacija za...

Sport

Poznati parovi prvog kola Prvenstva BiH za košarkašice

Vijesti

Poručnik Nedim Mulić spasio majku i bebu iz prevrnutog automobila u Živinicama

Vijesti

Pomoć od 100 KM neće dobiti svi penzioneri: Evo ko je izostavljen

BiH

Ljudska prava u BiH pod lupom EU: Brisel upozorio na neujednačenu zaštitu, pritiske na novinare i političke blokade

Vijesti

Pannonica Beach Body 2026: Treće jezero u subotu postaje ljetna pista, evo šta očekuje posjetioce

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više