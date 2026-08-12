Plantaže kanabisa otkrivene u BiH, FUP provodi akciju

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice, gdje su na više lokacija pronađene plantaže sa većim brojem stabljika kanabisa.

Akcija se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru.

Kako je saopćeno iz FUP-a, policijski službenici su nakon višemjesečnih planskih i složenih operativnih aktivnosti došli do saznanja o lokacijama na kojima se nalaze plantaže.

Na terenu su trenutno u toku pretresi, pronalazak i dokumentovanje plantaža, kao i provođenje drugih zakonom predviđenih mjera i radnji.

Više detalja o rezultatima akcije, uključujući količinu pronađenog kanabisa i druge relevantne informacije, bit će poznato nakon završetka operativnih aktivnosti.