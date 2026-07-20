Mamdani provjerava može li narediti hapšenje Netanyahua u New Yorku

Hapšenje Netanyahua u New Yorku jedna je od mogućnosti koje razmatra administracija gradonačelnika Zohrana Mamdanija, ukoliko izraelski premijer u septembru doputuje na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Mamdani je potvrdio da gradska administracija vodi razgovore s pravnim odjelom kako bi utvrdila ima li gradonačelnik ovlasti da njujorškoj policiji naredi privođenje stranog lidera. Naglasio je da bi njegova administracija postupala isključivo u okviru zakona, bez pokušaja donošenja posebnih pravila koja bi bila primijenjena samo u ovom slučaju.

„Netanyahuu je mjesto u Hagu“, poručio je Mamdani, navodeći da će gradske vlasti poduzeti ono što im postojeći propisi budu dozvoljavali.

Hapšenje Netanyahua povezano s nalogom MKS-a

Razmatranje hapšenja