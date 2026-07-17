SIPA u Sarajevu uhapsila osobu koju Njemačka traži zbog trgovine drogom

SIPA je u Sarajevu uhapsila osobu za kojom je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje u neovlaštenu trgovinu opojnim drogama.

Policijski službenici Operativno-istražnog tima FAST Državne agencije za istrage i zaštitu locirali su i u petak, 17. jula, lišili slobode osobu koja ima državljanstvo Njemačke i Hrvatske.

Međunarodna potjernica raspisana je na zahtjev pravosudnih organa NCB Interpola Wiesbaden u Njemačkoj.

Uhapšena osoba traži se radi krivičnog gonjenja zbog krivičnog djela neovlaštene trgovine opojnim drogama, za koje je prema njemačkom zakonodavstvu predviđena kazna zatvora do 15 godina.

Osoba će u zakonom predviđenom roku biti predata Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

U realizaciji akcije SIPA je sarađivala s Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.