Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine gotovo 900 hiljada KM

Podrška lovstvu u Tuzlanskom kantonu ove godine dostiže gotovo 900 hiljada KM kroz dva programa namijenjena zaštiti divljači, uređenju lovišta i unapređenju lovne infrastrukture.

Podaci su predstavljeni tokom manifestacije „Dani lovačkih društava TK 2026“, održane na stadionu „Luke“ u Klokotnici u Doboj Istoku, u organizaciji Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.

Manifestaciji je prisustvovao i premijer TK Irfan Halilagić, koji je istakao da lovačka društva imaju mnogo širu ulogu od samog lova i lovne sezone.

Njihov rad tokom godine obuhvata brigu o lovištima i divljači, prihranu u periodima nestašice hrane, održavanje hranilišta, solila i pojilišta, praćenje stanja u lovištima te aktivnosti usmjerene na očuvanje odgovarajuće brojnosti pojedinih vrsta divljači.

Podrška lovstvu u Tuzlanskom kantonu značajno povećana

Za projekte unapređenja lovstva u 2026. godini iz namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama TK osigurano je 850.000 KM.

Novac je namijenjen za zaštitu i očuvanje divljači, prihranu, uređenje lovišta, kao i izgradnju i unapređenje lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata.

Dodatnih 45.000 KM planirano je kroz Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta. Time je za ovu oblast u 2026. godini izdvojeno ukupno skoro 900.000 KM.

Prema podacima Kantonalne uprave za šumarstvo, od 2022. do 2026. godine za unapređenje lovstva plasirano je više od 2,4 miliona KM.

Premijer Halilagić naveo je da rast izdvajanja pokazuje da Vlada TK lovačka društva prepoznaje kao partnere u zaštiti prirode, ali i poljoprivrednih dobara.

„Kada ulaganja sa nešto više od 180 hiljada KM podignete na 850 hiljada KM godišnje, onda možemo govoriti o veoma konkretnom odnosu prema ovoj oblasti“, kazao je Halilagić.

Osim finansijske podrške, izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji TK pojednostavljene su pojedine procedure koje se odnose na zakonite vlasnike lovačkog oružja, među kojima su nabavka drugog i svakog narednog oružja, rok važenja ljekarskog uvjerenja i zamjena oružnog lista.

Manifestacija „Dani lovačkih društava TK 2026“ obuhvatila je i smotru i reviju lovnih pasa, takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, gađanju glinenih golubova i potezanju konopa, a najuspješnijim učesnicima uručeni su trofeji.

Podrška lovstvu u Tuzlanskom kantonu tako je ove godine značajno povećana, uz naglasak na očuvanje divljači, uređenje lovišta i saradnju sa lovačkim društvima.