Sloboda danas na Tušnju dočekuje TOŠK

RTV SLON

Fudbaleri Slobode danas na stadionu Tušanj dočekuju ekipu TOŠK-a iz Tešnja u okviru 4. kola Prve lige Federacije BiH.

Susret je zakazan za 16:30 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati doći do novih prvenstvenih bodova.

Nakon utakmica odigranih na početku sezone, Sloboda će pred svojim navijačima imati novu priliku da popravi bodovni učinak i nastavi borbu za što bolji plasman na tabeli. Ekipa iz Tuzle očekuje podršku s tribina u važnom prvenstvenom duelu.

Utakmica Sloboda – TOŠK igra se danas, 5. septembra, od 16:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Husić tvrdi da je Sloboda oštećena za 1,49 miliona KM, otvoren...

Vijesti

Sloboda u subotu na Tušnju dočekuje TOŠK iz Tešnja

Vijesti

Sloboda dva puta vodila u Banovićima, pa ostala bez bodova

Vijesti

Sloboda sutra gostuje Budućnosti u Banovićima

Newsletter

Sloboda nakon dobrog starta gostuje Budućnosti iz Banovića

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 24. august

BiH

Potvrđene kandidature za reisu-l-ulemu, izbori 10. oktobra

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Namirnice koje mnogi jedu zajedno, a možda ih ipak ne bi trebalo kombinovati

Tuzla i TK

Grad Živinice poništio dio javnog oglasa za prijem namještenika

Istaknuto

Počeo Dan otvorenih vrata u Lukavac Cementu: Program za djecu i porodice traje do 15 sati

Učitati više