Sloboda danas na Tušnju dočekuje TOŠK

Fudbaleri Slobode danas na stadionu Tušanj dočekuju ekipu TOŠK-a iz Tešnja u okviru 4. kola Prve lige Federacije BiH.

Susret je zakazan za 16:30 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati doći do novih prvenstvenih bodova.

Nakon utakmica odigranih na početku sezone, Sloboda će pred svojim navijačima imati novu priliku da popravi bodovni učinak i nastavi borbu za što bolji plasman na tabeli. Ekipa iz Tuzle očekuje podršku s tribina u važnom prvenstvenom duelu.

Utakmica Sloboda – TOŠK igra se danas, 5. septembra, od 16:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.