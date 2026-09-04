Gotovo milion i po maraka navodne štete, krivične prijave i zabrana dolaska na utakmice Slobode. Predsjednik kluba Azmir Husić danas je otvorio dokumentaciju za koju tvrdi da pokazuje kako se godinama poslovalo na Tušnju. Prozvani odgovaraju – niko iz kluba nije sudija. A dodatni problem za Slobodu – uprava stadiona tvrdi da klub nema ovlaštenje da bilo kome samostalno zabrani ulazak na Tušanj.

Husić tvrdi da je Sloboda oštećena za 1,49 miliona KM, otvoren spor oko zabrane ulaska na utakmice

Na stolu ugovori, sudske presude, izvodi i prijave. A iznad svega cifra milion i 489 hiljada maraka. Toliko su, prema tvrdnjama predsjednika FK Sloboda Azmira Husića, ranija rukovodstva svojim odlukama i poslovanjem oštetila klub. Time se objašnjava odluka zbog koje je posljednjih dana ponovo uzavrelo na Tušnju- pet osoba više nije poželjno na događajima koje organizuje Sloboda.

„Do takve odluke smo došli jer je rukovodstvo koje je bilo u prethodnim godinama načinilo štetu od milion i 489 hiljada maraka. To je jedini razlog zašto smo donijeli odluku da pojedine osobe više ne mogu prisustvovati događajima koje organizuje FK Sloboda“, kazao je Azmir Husić, predsjednik FK Sloboda Tuzla.

Pred novinare je iznio ugovore, presude i bankovne izvode. Među njima i pozajmicu od 89.500 maraka iz 2024. godine Omladinskom fudbalskom klubu Sloboda. Husić tvrdi da tada između dva kluba nije ni bilo saradnje, a sporan je, kaže, i jedan od potpisa na ugovoru.

„Naša osnovna sumnja je, mi nikoga ovdje ne optužujemo, da je ovaj novac završio u nečijim džepovima. Mi ne optužujemo, ali pozivamo Tužilaštvo. Ovdje imamo papire gdje smo predali sve Tužilaštvu i čekamo odgovor“, rekao je Husić.

Husić tvrdi da je dokumentacija Tužilaštvu prvi put predata još u novembru 2024, kasnije i dopunjavana. A zabranu ulaska, kaže, neće povući dok se navodna šteta ne nadoknadi.

„Kao predsjednik sam iznio tu odluku na upravni odbor i mi smo odlučili da ljudi koji su nanijeli ovu štetu, naša osnovna sumnja je da su počinili veliku štetu, ne mogu više biti prisutni. Vi kad pravite nešto, vi možete da odredite da neki ljudi ne mogu biti prisutni. Nismo tražili toliko uporišta u zakonu, ne vidim ja da se zakon time bavi uopšte”, pojasnio je Azmir Husić, predsjednik FK Sloboda Tuzla.

Jedna odluka dvije različite interpretacije. Fudbalski klub Sloboda kaže ovih pet osoba ne može na utakmice. Javna ustanova Gradski stadion Tušanj kaže klub nema ovlaštenje da im zabrani ulazak na stadion. Ko je onda u pravu i ko zapravo odlučuje ko može na Tušanj?

Upravo tu priča izlazi iz klupskih kancelarija i ulazi u zakon. Javna ustanova Stadion Tušanj saopćila je da je Sloboda korisnik, a ne upravljač stadiona, te da joj ugovor ne daje pravo da jednostrano određuje kome je ulazak zabranjen.

„Niti jednom odredbom Ugovora FK ‘Slobodi’ nije dato ovlaštenje da jednostranim aktom određuje kojim fizičkim licima će biti zabranjen pristup Gradskom stadionu Tušanj. Kada je riječ o zabrani prisustvovanja sportskim priredbama, takva mjera može se izreći samo pod uslovima i u postupku propisanim Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kojim su utvrđeni i nadležni organi za njeno izricanje“, saopšteno je iz JU Gradski stadion „Tušanj“.

Na upravo tu zakonsku nadležnost poziva se i Aleksandar Jović, jedan od onih na koje se odluka Slobode odnosi.

„Oni se konstantno stavljaju u ulogu sudije. Zna se ko presuđuje u određenim slučajevima. Ako postoji neka krivična stvar, prekršajna stvar, sudovi su nadležni za to. Oni ne mogu donositi odluke“, rekao je Aleksandar Jović, bivši predsjednik FK Sloboda Tuzla.

Jović kaže da je cijela priča za njega počela kada je pokušao kupiti sezonske ulaznice za sebe i sinove. Tvrdi da nema sudske zabrane niti se protiv njega vodi krivični postupak.

„Ne postoji niko ko mene može spriječiti da dođem na stadion. Zna se kako se zabranjuje prisustvo određenim skupovima. Danas ću ići također u Ministarstvo unutrašnjih poslova, imam zakazan sastanak sa nadležnim osobama koje su odgovorne za javne skupove, da im to prezentujem, da im najavim svoj dolazak, jer ne želim nikakve probleme, želim da gledam utakmicu onako kako to radim 40 godina“, dodao je Jović.

Aktuelni predsjednik kluba, Azmir Husić, poručuje da od odluke ne odstupa. Tužilaštvo će, eventualno, dati odgovor na pitanje ima li u poslovanju bivših uprava elemenata krivičnog djela, a ko u praksi odlučuje o ulasku na Tušanj, moglo bi se pokazati već na narednoj utakmici.