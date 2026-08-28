Spor oko zabrane ulaska na Tušanj: JU Gradski stadion Tušanj poručuje da pristup može ograničiti samo zakon

Javna ustanova „Gradski stadion Tušanj“ Tuzla oglasila se povodom saopćenja FK Sloboda Tuzla u kojem je navedeno da je određenim osobama zabranjeno prisustvo utakmicama koje ovaj klub organizuje na Gradskom stadionu Tušanj.

Iz ove ustanove poručili su da se pristup stadionu može ograničiti isključivo na način i pod uslovima propisanim zakonom i drugim važećim propisima.

Kako navode, Gradski stadion Tušanj je javni sportski objekt u vlasništvu Grada Tuzla, kojim upravlja Javna ustanova „Gradski stadion Tušanj“ u skladu s odlukama Gradskog vijeća Tuzla.

Zbog statusa stadiona kao javnog dobra, njegovo korištenje mora biti omogućeno pod jednakim uslovima svim posjetiocima, uz poštivanje zakona i drugih propisa.

Iz JU „Gradski stadion Tušanj“ naglašavaju da navodi iz saopćenja FK Sloboda predstavljaju isključivo stav kluba, a ne odluku ustanove koja upravlja stadionom.

Ugovorom o korištenju Gradskog stadiona Tušanj, zaključenim između JU „Gradski stadion Tušanj“ i FK Sloboda Tuzla, uređena su međusobna prava i obaveze, pri čemu Sloboda ima status korisnika stadiona za potrebe treninga i odigravanja utakmica, dok upravljanje objektom ostaje u nadležnosti Javne ustanove.

Iz ustanove pojašnjavaju da pravo FK Sloboda da bude organizator sportske priredbe ne podrazumijeva i pravo upravljanja stadionom kao javnim objektom.

– Niti jednom odredbom Ugovora FK Slobodi nije dato ovlaštenje da jednostranim aktom određuje kojim fizičkim licima će biti zabranjen pristup Gradskom stadionu Tušanj – naveli su.

Kada je riječ o zabrani prisustvovanja sportskim priredbama, iz JU Tušanj podsjećaju da takva mjera može biti izrečena samo u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji precizira uslove, postupak i nadležne organe za donošenje takvih odluka.

Dodaju da se neće miješati u unutrašnje odnose niti eventualne sporove između FK Sloboda i pojedinaca, ali ističu da se pravo pristupa stadionu ne može ograničavati jednostranim odlukama korisnika objekta izvan zakonskog i ugovornog okvira.

Javna ustanova „Gradski stadion Tušanj“ najavila je da će i ubuduće omogućavati pristup stadionu svim posjetiocima koji ispunjavaju uslove za prisustvovanje konkretnim sportskim događajima, uz poštivanje važećih propisa i pravila organizacije utakmica.