Gradski stadion Tušanj dobija dvije nove trake na atletskoj stazi

Na Gradskom stadionu Tušanj uskoro bi trebali početi radovi na proširenju atletske staze, čime će biti poboljšani uslovi za treninge, rad sportskih klubova i održavanje atletskih takmičenja u Tuzli.

Projektom je predviđena izgradnja dvije dodatne trake na postojećoj atletskoj stazi, kao i pomjeranje istočnog dijela zida stadiona. Na taj način stadion bi trebao biti prilagođen višim standardima za organizaciju atletskih takmičenja.

Realizaciju ovog infrastrukturnog projekta finansijski su podržali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, koji su osigurali sredstva za izvođenje radova.

Proširenjem atletske staze Tuzla će dobiti kvalitetnije uslove za razvoj atletike i pripremu sportista, a bit će stvorene i pretpostavke za organizaciju međunarodnih atletskih takmičenja, uz postojeću mogućnost održavanja državnih prvenstava.

Lokaciju budućih radova obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je zahvalio premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću, Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu kulture i sporta na podršci ovom projektu.

Izgradnja dvije dodatne trake predstavlja nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu na Gradskom stadionu Tušanj, s ciljem stvaranja boljih uslova za sportiste i građane Tuzle.