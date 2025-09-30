Akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Tušnju u saradnji Crvenog križa i FK Sloboda Tuzla

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Tuzli biće održana u četvrtak, 2. oktobra 2025. godine na stadionu Tušanj. Organizatori su Crveni križ Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju Tuzla i Fudbalskim klubom Sloboda Tuzla.

Građani će krv moći darovati u periodu od 9:00 do 12:00 sati, a akcija ima poseban značaj jer se realizuje u drugačijem formatu, kroz partnerstvo sa sportskim kolektivom. Na taj način organizatori žele dodatno motivisati građane, a posebno mlade, da se uključe u dobrovoljno davalaštvo krvi.

Humanost i sport zajedno na Tušnju

Ova inicijativa potvrđuje kako sport i humanost mogu biti spojeni u zajedničkoj misiji. FK Sloboda Tuzla, kao jedan od simbola grada, pridružuje se Crvenom križu u naporima da se poveća broj dobrovoljnih davalaca. Cilj je podizanje svijesti o važnosti darivanja krvi, koja može spasiti mnoge živote.

Tradicionalna akcija u novom formatu

Crveni križ TK i ove godine nastavlja tradiciju, ali sa novim pristupom – saradnjom sa lokalnim sportskim klubom. Organizatori vjeruju da će upravo sport privući više mladih ljudi da se odazovu, jer darivanje krvi predstavlja važan čin solidarnosti i društvene odgovornosti.

Poziv građanima

Organizatori naglašavaju da je svaka doza krvi dragocjena i da prisustvo što većeg broja građana ima veliki značaj. Medijska podrška i odaziv javnosti dodatno će osnažiti poruku o važnosti dobrovoljnog davalaštva.

