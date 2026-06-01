Iz FK Sloboda pojasnili okolnosti visokog poraza juniora u Mostaru

FK Sloboda Tuzla oglasila se nakon utakmice Omladinske Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj su juniori tuzlanskog kluba poraženi od HŠK Zrinjski Mostar rezultatom 13:0.

Iz kluba su naveli da smatraju važnim javnosti pojasniti okolnosti pod kojima je odigran ovaj susret, posebno zbog visine rezultata koji je izazvao pažnju sportske javnosti.

Kako je saopćeno iz FK Sloboda Tuzla, riječ je o utakmici koja nije imala rezultatski značaj kada je u pitanju plasman na tabeli. U završnici sezone stručni štab i klub donijeli su odluku da se značajan broj standardnih juniora priključi radu prvog tima, gdje su pojedini igrači već dobili priliku da stiču iskustvo u seniorskom fudbalu.

Zbog toga je u Mostaru nastupila podmlađena ekipa, sastavljena od igrača na koje bi klub mogao računati u narednom periodu. Za njih je ovaj susret, kako navode iz Slobode, predstavljao priliku za dodatno dokazivanje i sticanje iskustva na visokom nivou takmičenja.

Iz tuzlanskog kluba podsjetili su i da su omladinske selekcije tokom velikog dijela proljetnog dijela sezone radile u otežanim uslovima zbog infrastrukturnih radova na pomoćnom terenu stadiona Tušanj. Takve okolnosti dodatno su uticale na svakodnevni trenažni proces i pripremu ekipa.

U FK Sloboda Tuzla očekuju da će završetkom radova na pomoćnom terenu stadiona Tušanj klub dobiti bolje uslove za normalan trenažni proces i odigravanje utakmica, što bi trebalo doprinijeti kvalitetnijem radu omladinskih kategorija.

Iz kluba su se zahvalili navijačima na podršci i razumijevanju, uz poruku da vjeruju kako će mnogi mladi igrači u budućnosti nositi dres prvog tima FK Sloboda Tuzla i predstavljati klub na najvišem nivou.