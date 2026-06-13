Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U Tuzli i Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno sunčano, suho i toplo vrijeme, saopćeno je iz vremenskaprognoza.ba.

Jutro u Tuzli bit će svježe, uz temperaturu oko 9 stepeni, dok će tokom dana temperatura rasti i u poslijepodnevnim satima dostići ugodnih 26 stepeni. Vjetar će biti slab, povremeno umjeren, zapadnog smjera, bez opasnosti od jačih udara.

U Tuzlanskom kantonu jutarnje temperature kretat će se od 9 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 25 do 26 stepeni. Vjetar će biti slab, jugozapadnog smjera, brzine do 2 m/s.

Tokom dana moguća je mala oblačnost, posebno u poslijepodnevnim satima u planinskim predjelima, ali se značajnije padavine ne očekuju. Nema aktivnih vremenskih upozorenja.

Zbog toplog poslijepodneva preporučuje se lagana ljetna obuća, poput patika ili sandala, te prozračna odjeća, dok je za jutarnje sate poželjno ponijeti laganu jaknu ili duks. Dan je pogodan za boravak na otvorenom, uz preporuku zaštite od sunca.