Vremenska prognoza: Na snazi žuto upozorenje za Tuzlu

U Tuzli se danas očekuje toplo i uglavnom suho vrijeme, uz temperaturu koja će se kretati od jutarnjih 14 do dnevnih 28 stepeni, saopćeno je iz vremenskaprognoza.ba.

Vjetar će biti slab do umjeren, a veći dio dana padavine se ne očekuju. Ipak, zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, građanima se preporučuje oprez, posebno ukoliko planiraju boravak na otvorenom.

Prema najavi, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom na području Tuzle mogući su danas od 12 do 16 sati. Zbog toga se građanima savjetuje da u tom periodu uz sebe imaju kišobran, posebno ako planiraju izlazak ili aktivnosti na otvorenom.

Temperaturne razlike između jutarnjih i dnevnih sati bit će izražene, pa se preporučuje slojevito oblačenje. U jutarnjim i večernjim satima može biti potrebna lagana jakna, dok će tokom dana biti ugodno za laganiju odjeću i kratke rukave.

Slične vremenske prilike očekuju se i na području Tuzlanskog kantona. Dan će biti pretežno sunčan i topao, uz slab do umjeren vjetar. Temperature će se kretati od 14 do 28 stepeni, najniže u jutarnjim satima, a najviše tokom popodneva. Veći dio dana bit će bez padavina, dok je u kasnim večernjim satima moguća slaba kiša u pojedinim gradovima.

Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog grmljavine. Prvo upozorenje odnosi se na danas, 31. maj 2026. godine, u periodu od 12 do 16 sati, kada su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Drugo žuto upozorenje izdato je za ponedjeljak, 1. juni 2026. godine, u periodu od 10 do 19 sati, kada se očekuje grmljavina širom regije Tuzla.

Iz vremenskaprognoza.ba navode da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom, zbog čega se preporučuje poseban oprez u izloženim područjima, poput planina, šuma i otvorenih terena. Moguće su i smetnje u aktivnostima na otvorenom.