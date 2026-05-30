Vremenska prognoza: Sunčan vikend, početak sedmice donosi promjenu vremena

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 25 do 31 stepen Celzijusa.

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Temperature zraka izmjerene u 8 sati iznosile su: Sokolac 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sarajevo 11, Banja Luka 13, Livno, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 14, Trebinje 18, Gradačac 19, a Mostar 21 stepen Celzijusa.

U nedjelju sunčano, poslije podne mogući pljuskovi

U nedjelju, 31. maja 2026. godine, očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusa.

Ponedjeljak donosi porast naoblake

U ponedjeljak, 1. juna 2026. godine, jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana očekuje se postepen porast naoblake, praćen pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na sjeveru zemlje puhat će sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, dok će dnevna biti od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

U utorak oblačnije uz lokalne pljuskove

U utorak, 2. juna 2026. godine, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 13 do 19 stepeni, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

U srijedu kiša, pljuskovi i grmljavina

U srijedu, 3. juna 2026. godine, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine prognoziraju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni Celzijusa.