Stižu pljuskovi i grmljavina, meteorolozi upozoravaju na moguće nevrijeme

Meteorolozi sa stranice BHMeteo.ba objavili su da se danas poslijepodne glavnina nestabilnosti očekuje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, gdje su mogući lokalno jači pljuskovi praćeni grmljavinom, uz mogućnost pojave nevremena.

„U ostatku zemlje samo ponegdje malo kiše ili kratkotrajan pljusak, u Hercegovini i na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne uglavnom suho“, naveli su meteorolozi.

Prema njihovoj prognozi, u nedjelju, 7. juna, očekuje se stabilnije vrijeme uz pretežno sunčane intervale, vrlo tople i vruće vremenske prilike.

„Sutra (07.06.) nešto stabilnije, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne rijetko uz kratkotrajan pljusak. Dnevna temperatura sutra 24 do 29, na jugu do 33 °C“, objavili su iz BHMeteo.ba.

Početak naredne sedmice donosi dodatni porast temperature, ali ne i potpuno stabilno vrijeme.

„U ponedjeljak (08.06.) još malo toplije nego u nedjelju, uz pretežno sunčano vrijeme ali i ne posve stabilno. Tokom poslijepodneva razvojem oblačnosti biće šansi za kratkotrajne lokalne pljuskove u zapadnim, jugozapadnim, centralnim dijelovima Bosne i u Hercegovini“, prognozirali su meteorolozi.