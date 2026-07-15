VRIJEME: Ljeto ide na pauzu, nakon vrućina do kraja sedmice stiže osjetno osvježenje

Ljeto ide na pauzu, barem prema trenutnim prognostičkim modelima koje analiziraju meteorolozi. Vrijeme će se promijeniti nakon nekoliko toplih dana, a Bosnu i Hercegovinu za vikend bi trebala zahvatiti hladna fronta koja će donijeti pad temperature, pljuskove, grmljavinu i osjetno ugodnije vrijeme.

Do kraja ove sedmice zadržat će se pretežno toplo vrijeme, ali bez ekstremnih vrućina koje su obilježile prethodni period. Najtopliji dan, prema trenutnim prognozama, mogao bi biti petak kada će se temperature lokalno penjati i do 34 stepena Celzijusa.

Ipak, ni narednih dana neće biti potpuno stabilno. Već tokom sedmice mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u poslijepodnevnim i večernjim satima, što će ponegdje donijeti kratkotrajno osvježenje.

Pravi preokret očekuje se za vikend dolaskom hladne fronte sa sjeverozapada. Meteorolozi upozoravaju da još nije potpuno precizirano kada će fronta tačno stići niti koliki će biti njen intenzitet, ali se već sada očekuju izraženije nestabilnosti, grmljavinski pljuskovi, lokalno i nevrijeme te pojačan do jak sjeverozapadni vjetar.

Nakon prolaska fronte uslijedit će osjetan pad temperature. Prema trenutnim prognozama, veći dio naredne sedmice obilježit će znatno svježije vrijeme za drugu polovinu jula. Jutarnje temperature bit će ugodne, dok bi dnevne uglavnom trebale biti između 20 i 25 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi navode da bi se nad sjeveroistočnom Evropom mogao zadržati ciklon koji bi prema našem području usmjeravao svježiji i povremeno vlažan zrak. To znači da će uz sunčane periode povremeno biti uslova za pljuskove i grmljavinu, pa pravo stabilno ljetno vrijeme neće biti izgledno barem do oko 27. jula.

Ipak, riječ je o prognozama za više dana unaprijed koje se još mogu mijenjati, posebno kada je riječ o tačnom vremenu dolaska hladne fronte i intenzitetu padavina. Prema sadašnjim pokazateljima, građane do kraja sedmice očekuju ljetne temperature uz povremene lokalne nestabilnosti, a potom nekoliko dana znatno svježijeg vremena koje će donijeti predah od vrućina.