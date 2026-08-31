FHMZ izdao upozorenje za Tuzlu: Temperature danas do 34 stepena

Upozorenje za Tuzlu zbog visokih temperatura na snazi je danas, 31. augusta, dok se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom poslijepodneva u pojedinim dijelovima Bosne moguć je razvoj oblačnosti koji lokalno može donijeti slabije pljuskove.

Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren i jugozapadnog smjera, dok se na sjeveru Bosne očekuje sjeverni vjetar.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 14 do 19 stepeni, a na jugu zemlje između 21 i 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu BiH bit će od 30 do 36 stepeni, dok se na jugu očekuje i do 39 stepeni.

Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog visokih temperatura, a između 12 i 16 sati očekuje se da temperatura dostigne oko 34 stepena.

Iz FHMZ-a navode da ovakve vremenske prilike mogu izazvati manje poteškoće prilikom aktivnosti na otvorenom, dok povećan zdravstveni rizik postoji posebno za starije osobe, malu djecu i druge osjetljive kategorije stanovništva.

Građanima se savjetuje dodatni oprez u najtoplijem dijelu dana, kao i praćenje aktuelnih vremenskih informacija.