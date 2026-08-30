Ljeto se ne predaje: Vrućine se nastavljaju i početkom septembra

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Ljeto se ne predaje tako lako. Nakon jučerašnjih mjestimičnih nepogoda, koje su zahvatile samo pojedine dijelove zemlje, u narednom periodu očekuje nas još dosta toplih i vrućih ljetnih dana, navodi BH Meteo.

Rijetka i lokalna pojava pljuskova neće značajnije promijeniti većinski stabilno vrijeme koje se očekuje do kraja augusta i tokom prve dekade septembra.

Na značajniju kišu koja bi zahvatila veći dio zemlje, uz osjetnije i dugotrajnije osvježenje, još ćemo morati čekati.

Drugim riječima, opšta vremenska slika i dalje ostaje prava ljetna, iako klimatološka jesen polako kuca na vrata.

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