Kako ostati smiren pred ispit: Nekoliko savjeta koji mogu pomoći studentima

Početak septembarskog ispitnog roka za mnoge studente donosi dodatnu nervozu, pritisak i strah od neuspjeha. Uz mnogo gradiva i osjećaj da vremena nema dovoljno, stres može otežati koncentraciju i učenje.

Dobra organizacija, realan plan i dovoljno odmora mogu pomoći da priprema za ispit bude manje stresna.

Napravite realan plan učenja

Umjesto pokušaja da u jednom danu savladate ogromnu količinu gradiva, podijelite ga na manje cjeline. Odredite šta trebate učiti tokom dana i ostavite dovoljno vremena za pauze i ponavljanje.

Postavljanje ostvarivih ciljeva daje osjećaj kontrole i omogućava da pratite napredak, što može smanjiti nervozu.

Koristite efikasne metode učenja

Samo čitanje skripte nije uvijek dovoljno. Korisno je pokušati se prisjetiti naučenog bez gledanja u materijal, praviti kratke bilješke ili koristiti kartice za ponavljanje.

Gradivo možete podijeliti na manje dijelove i vraćati mu se u određenim vremenskim razmacima. Na taj način lakše ćete uočiti šta ste savladali, a šta još trebate ponoviti.

Ne zanemarujte odmor

Učenje bez pauze može imati suprotan efekat. Kratka šetnja, razgovor s prijateljima, slušanje muzike ili nekoliko minuta vježbi disanja mogu pomoći da se smanji napetost.

Važno je obratiti pažnju i na san. Noć provedena uz knjigu može ostaviti više posljedica na koncentraciju nego što može pomoći u učenju.

Kretanje i pravilna ishrana također su važni

Tokom ispitnog roka studenti često zanemare fizičku aktivnost i obroke zamijene brzom hranom ili velikim količinama kafe i energetskih napitaka.

Kratka šetnja ili lagano istezanje mogu pomoći da se tijelo opusti, dok redovni i kvalitetni obroci daju energiju potrebnu za učenje.

Kako smanjiti tremu pred ispit?

Na ispit je dobro doći nešto ranije kako bi se izbjegla dodatna žurba i nervoza. Prije početka ispita nekoliko sporih i dubokih udaha može pomoći da se smanji napetost.

Ako osjetite blokadu tokom ispita, pokušajte na trenutak zastati, udahnuti i zatim se vratiti na pitanje. Nije potrebno odmah riješiti sve – krenite od onoga što vam je najlakše.

Ne odgađajte učenje

Prokrastinacija često stvara dodatni pritisak jer se gradivo gomila do posljednjeg trenutka. Ako vam je teško početi, zadajte sebi cilj da učite samo nekoliko minuta. Kada jednom počnete, često će biti lakše nastaviti.

Također, tokom učenja pokušajte skloniti telefon i druge izvore distrakcije kako biste što bolje iskoristili vrijeme.

Ispit nije mjera vaše vrijednosti

Strah od neuspjeha često dodatno pojačava stres. Važno je imati na umu da jedan ispit ne određuje nečiju vrijednost, sposobnosti niti budući uspjeh.

Fokusirajte se na ono što možete uraditi – napraviti plan, učiti koliko možete, odmoriti se i izaći na ispit spremni.

Septembarski rok može biti stresan, ali uz dobru organizaciju, dovoljno odmora i realna očekivanja, priprema može biti mnogo lakša i produktivnija.