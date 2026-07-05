Učenik generacije iz Gračanice primljen na pet koledža u SAD-u uz punu stipendiju

Učenik generacije iz Gračanice Fahrudin Spahić nastavlja nizati izvanredne uspjehe na akademskom putu. Nakon što je prošle godine završio Medicinsku školu kao učenik generacije, uspješno je okončao i prvu godinu studija medicine u Rimu, ostvarivši najbolje rezultate u svojoj generaciji.

Zahvaljujući vrhunskim akademskim rezultatima, primljen je na pet koledža u Sjedinjenim Američkim Državama uz pune stipendije. Ponude su stigle iz New Yorka, Kalifornije, Chicaga, Washingtona i New Jerseyja, a za nastavak školovanja odabrao je New York.

Osim što se istakao na studiju medicine, Spahić je aktivan i u međunarodnim obrazovnim projektima te sarađuje s organizacijama koje se bave edukacijom mladih i društveno korisnim inicijativama.

Njegovi rezultati svrstavaju ga među najuspješnije mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, a uspješan nastavak obrazovanja na američkom koledžu predstavlja još jedno veliko priznanje njegovom radu, znanju i predanosti.