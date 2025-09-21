Komšić putuje u New York: Učestvuje na glavnoj debati Generalne skupštine UN-a

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić boravit će u New Yorku od 22. do 26. septembra, gdje će učestvovati u radu 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Tokom boravka predviđen je niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka, te učestvovanje na prijemu povodom obilježavanja 80. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija i usvajanja Povelje UN-a.

Obraćanje predsjedavajućeg Komšića na glavnoj debati Generalne skupštini UN-a planirano je za 25. septembar o temi „Zajedno za bolje sutra: 80 godina i dalje za mir, razvoj i ljudska prava“, najavljeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.