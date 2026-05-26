UN rezidentna koordinatorica u BiH odala počast žrtvama Kapije u Tuzli

UN rezidentna koordinatorica u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence boravila je u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na tuzlanskoj Kapiji, gdje je odala počast nevino stradalim žrtvama.

Tokom posjete Tuzli, Spence se u Gradskoj upravi sastala sa gradonačelnikom dr. sc. Zijadom Lugavićem. Na sastanku je razgovarano o važnosti njegovanja kulture sjećanja, zaštiti ljudskih prava, očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja.

Istaknuta je i uloga Ujedinjenih nacija u podršci Bosni i Hercegovini tokom ratnog perioda, kao i u procesima izgradnje stabilnog društva.

Gradonačelnik Lugavić zahvalio je rezidentnoj koordinatorici Spence na posjeti Tuzli, naglasivši da ovakvi susreti doprinose jačanju saradnje i afirmaciji vrijednosti koje Tuzla njeguje decenijama.

Posjeta Arnhild Spence Tuzli potvrđuje značaj međunarodne pažnje i podrške vrijednostima mira, sjećanja i zajedničke odgovornosti prema budućim generacijama.